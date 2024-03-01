«Монако» — «ПСЖ»: ставка Александра Мостового на матч Лиги 1

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.06.

«Монако» примет дома «ПСЖ» в 24-м туре чемпионата Франции. Когда-то это была встреча примерно равных соперников. Но сейчас я не думаю, что монегаски в состоянии навязать борьбу парижанам.

«Монако» совсем нестабильные результаты показывает. Клуб чередует победы и неудачи. Так, недавно монегаски проиграли далеко не самым сильным соперникам – «Руану» в Кубке Франции (1:2) и «Тулузе» в Лиге 1 (1:2). Хотя в других недавних встречах подопечные Ади Хюттера отобрали очки у сильных противников по чемпионату – 3:2 с «Ниццей» и «Лансом».

Но когда ты борешься за высокие позиции в таблице, часто терпеть неудачи нельзя. Поэтому неудивительно, что монегаски уже давно выпали из борьбы за лидерство – «ПСЖ» оторвался от них на 13 очков. А вот за второе место «Монако» еще может побороться – отставание от «Бреста» насчитывает всего два очка.

«ПСЖ» в прошлом туре потерял очки, сыграв вничью с «Ренном» из середины таблицы (1:1). Но на турнирную ситуацию парижан эта неудача не особо повлияла. Отрыв подопечных Энрике от преследователей уже довольно большой – 13 и 11 очков. Так что, даже в случае пары проигрышей, многократный чемпион Франции не опустится в турнире.

«ПСЖ» очень давно не проигрывал – команда набрала хороший ход. Она сочетает в себе любимый доминирующий стиль игры Энрике и атакующие действия, «дирижером» которых является, конечно, Мбаппе. Килиан уже объявил, что, скорее всего, уйдет из команды летом. Так что в этом сезоне ждем от молодого француза особенно ярких выступлений.

К игре с «ПСЖ» нельзя подходить в такой форме, как у «Монако». Конечно, настрой у подопечных Хюттера будет боевой. Но все-таки слишком нестабильно выступает команда в последние месяцы. А в игре с парижанами нужно быть максимально сконцентрированными все 90 минут. Все равно отдаю тут предпочтение «ПСЖ», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».