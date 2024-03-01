«Монако» — «ПСЖ»: фрибет до 30 тысяч рублей к матчу Лиги 1

1 марта состоится матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Ты можешь получить приветственный бонус до 30 000 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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«Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, но отставание от лидирующих парижан большое — 13 очков. Помимо этого, подопечные Ади Хюттера вылетели из Кубка Франции, сенсационно уступив середняку третьего по значимости дивизиона страны — «Руану» (1:1, по пенальти 5:6).

Причина поражений и нестабильности монегасков кроется в нехватке качества в обороне. Эта проблема носит уже хронический характер. Далеко не первый год команда демонстрирует приятный глазу атакующий футбол, но, несмотря на старания талантливых голкиперов, очень много пропускает и теряет очки.

«ПСЖ», в отличие от «Монако», преуспевает во всех турнирах. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов он обыграл «Реал Сосьедад» (2:0). Ещё красно-синие вышли в 1/4 финала Кубка Франции, победив на предыдущей стадии занимающий вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1 «Брест» (3:1).

В чемпионате Франции подопечные Луиса Энрике не знают поражений уже 16 встреч кряду. Ничьих при этом всего четыре — с «Клермоном» (0:0), «Лиллем» (1:1), «Брестом» (2:2) и «Ренном» (1:1). За этот период парижане пропустили только 13 голов, в то время как забили 44.

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