«Зенит» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» за 1.65.

«Центральный матч тура РПЛ — «Зенит» против «Спартака». Приятно сразу же видеть такую вывеску после зимней паузы. Думаю, игра точно порадует всех зрителей.

Перед зимней паузой произошло то, на что многие уже и не рассчитывали. «Зенит» не сумел удержаться на первой строчке, пропустив выше «Краснодар». Несколько раз в последних турах клуб потерял очки — 1:1 как раз с «быками» и 1:3 от «Локомотива». Впрочем, турнирная интрига всё ещё сохраняется — между первым и вторым местом всего два очка. А на хвосте у них ещё сидят «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Так что терять очки команда Семака себе больше не может позволить.

Красно-белые же ушли на перерыв, будучи на пятом месте. «Динамо» и «Локомотив» опережают их на минимальное количество очков. Подопечные Абаскаля могли бы идти и выше, но в одном из последних туров они неожиданно уступили «Ахмату» (1:2). Снизу соперники поджимают коллектив, так что ещё одна «незапланированная» потеря очков может сбросить его сразу на восьмое-девятое место.

Зимой «Зенит» провёл много товарищеских матчей, в основном, против зарубежных команд. Тут можно отметить победы коллектива над «Чонбуком» (5:1), «Шанхаем» (6:0) и над «Сантосом» (4:1). А вот уступила команда Семака всего один раз — 2:4 с «Аль-Райяном». «Спартак» же провёл товарищеских спаррингов почти в два раза меньше, за время которых тоже уступил только однажды — 0:3 от «Ростова». В последних четырёх встречах подопечные Абаскаля только выигрывали, причём делали это с крупным сухим счётом — 5:0, 6:0 и 4:0. Но это всё товарищеские встречи, на которых я бы сильный акцент не делал — сейчас настрой у соперников будет совершенно другим.

Конечно, учитывая турнирную ситуацию, «Зенит» не мог не закупиться в зимнее трансферное окно. Команду пополнили новые бразильцы — Нино, Педро и Артур. Также у прямого конкурента за чемпионство сине-бело-голубые увели Ахметова. Впрочем, зимой клуб и покидали некоторые футболисты, в аренду ушли Ренан, Сутормин и Чистяков. Также нельзя не вспомнить отстранение Кругового, который летом перейдёт в ЦСКА. У «Спартака» зимой трансферов было меньше, несколько молодых игроков ушли в аренду, а пополнил состав нападающий Угальде. Также из основного состава уже давно выпал Джикия.

В целом, думаю, «Спартаку» тут ничего не светит. Да, это дерби двух столиц — матчи всегда проходят ярко. Тем более в очных встречах «Зенит» давно не обыгрывал соперника в доминирующей манере, не пропуская в ответ. Но сейчас питерцы будут настроены очень серьёзно — «Краснодар» имеет все шансы на то, чтобы продолжить борьбу за лидерство. Возвращаться с паузы, проиграв в таком матче, непозволительно для «Зенита». Да и «Спартак» всё равно выступает в этом сезоне не так стабильно», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».