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ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 19-го тура РПЛ

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Алексея Андронова на матч 19-го тура РПЛ
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА – «Оренбург».

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 3.5 за 2.07.

«Стартовый матч для армейцев во второй части сезона. Вроде как не самый сложный соперник, но мы знаем, что ЦСКА умеет в определённом смысле снова себе приключения организовывать, причём даже в тех играх, когда кажется, что это физически невозможно сделать.

Поэтому вот такую уверенность прям в победе армейцев сложно иметь, во всяком случае в том виде, в котором она существует у букмекеров, потому что коэффициент очень маленький и на победу ЦСКА, например с форой (-1). Коэффициент меньше 1.7. Это мне не очень нравится, не очень-то вызывает оптимизм. Поэтому я выберу ставку, что ЦСКА матч выиграет, а тотал будет меньше 3.5. Не очень верю в то, что в этой игре может быть много забитых мячей. Я думаю, что 1:0, 2:0, ну, может быть, 2:1, но вряд ли больше. Не должно быть какой-то голевой феерии в этой встрече, с моей точки зрения. Коэффициент на такой исход – 2.07», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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