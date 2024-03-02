ЦСКА — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Оренбург» в 19-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.85.

«Команды Федотова обычно очень хорошо проводят весеннюю часть сезона. У него есть рецепт качественной подготовки зимой. И сейчас армейцам надо догонять конкурентов. Состав наиграли, всё должно быть в порядке, тем более дома. Покупок больших нет, но вернулся Дивеев, это добавит надёжности.

А «Оренбург» особенно не усилился, чуть ли не главный претендент на вылет. Честно говоря, не знаю, чего ждать от этой команды. Лидеры латиноамериканские остались, но у многих были предложения. Как это скажется на их настрое? Не думаю, что позитивно.

Для меня ЦСКА – однозначный фаворит. Он хорошо выглядел на сборах, немало забивал. А «Оренбург» и так не обладает крепкой обороной, а тут попадёт под серьёзный напор с первых же минут. Ставлю на армейцев с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».