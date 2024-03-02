«Зенит» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на центральный матч тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал свой прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.39.

«Российская Премьер-Лига возвращается. И сразу нас встречает яркая вывеска, дерби двух столиц — «Зенит» сыграет со «Спартаком». Не жду тут слишком активного футбола, команды только будут вкатываться после зимней паузы. Не думаю, что один из соперников выиграет в доминирующей манере.

Конечно, «Зенит» сейчас имеет запредельную мотивацию в РПЛ. «Краснодар» навязал ему серьёзную борьбу за лидерство. Собственно, сейчас питерцы идут вторыми, уступая сопернику всего на несколько очков. Ситуация могла бы быть и другой, более привычной для сине-бело-голубых, но они в последних турах пару раз потерпели неудачу – 1:1 как раз с «Краснодаром» и 1:3 от «Локомотива».

«Спартак», если смотреть на пять последних туров Премьер-Лиги, добыл те же результаты, что и «Зенит», — три победы и по одной ничьей с поражением. Хотя проиграли красно-белые не самому очевидному сопернику – 1:2 с «Ахматом», борющимся за выживание. Впрочем, в таблице подопечные Абаскаля всё равно идут достаточно высоко – на пятой строчке с 30 баллами. «Локомотив» и «Динамо» обгоняют их на минимальное количество очков. Так что в ближайшее время мы уже можем увидеть «Спартак» ближе к топ-3.

В общем, я не жду, что мы тут увидим яркий футбол, который будет идти все 90 минут. Это только первая игра второй половины сезона. Плюс на соперников будет давить статус встречи – это дерби двух столиц. Так что, думаю, команды сыграют осторожно, слишком много рисковать не станут. Судя по всем параметрам, включая зимние трансферы, «Зенит» тут является фаворитом. Но я верю в «Спартак». Может быть, не в его победу, но в то, что он хотя бы не проиграет. Клуб даст конкурентный бой питерцам», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».