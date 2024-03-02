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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 2 марта

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дениса Казанского на матч РПЛ 2 марта
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Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: ТМ 4.5 углового в первом тайме за 2.02.

«Про то, что Промес не приедет, вы и без меня знаете. Главное, что лидера теперь у «Спартака» нет – вот в чём большая проблема. И что представляют собой красно-белые, да, в общем-то, и «Зенит», сложно понять, потому что это первая игра и это сплошные эмоции.

Мне нравится вариант «1-й тайм тотал угловых меньше 4.5» с очень даже хорошим коэффициентом. Если будут угловые в достатке, то они будут во втором тайме, а в первом что «Спартак», что «Зенит» не понесутся, они будут присматриваться друг к другу и уж точно не будут рисковать. Поэтому я думаю, что угловых в первом тайме будет немного – тотал меньше 4.5 углового в первые 45 минут», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
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