«Зенит» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на дерби двух столиц

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.76.

«Спартак» стал хедлайнером прошедших недель. Очень много разговоров: понятно, в какой связи. Вся эта история с Промесом, которая весьма дурно пахнет и которая весьма дурно закончилась. Я думаю, что она не может не сказаться на готовности «Спартака» к матчу. Прежде всего потому, что Промес всё-таки лидер команды по игре, во-первых. Во-вторых, когда вот такие события в клубе происходят, туманные, непонятные и необъяснимые, очень сложно абстрагироваться и готовиться. Давайте не будем забывать, что у «Спартака» ещё и странная история с Джикией, со всеми его интервью. И атмосфера абсолютного недоверия вокруг Гильермо Абаскаля тоже есть, причем это ещё если мягко сказать.

В общем, мне кажется, что вряд ли «Спартак» будет готов к возобновлению сезона на том уровне, который позволит ему добиться какого-то результата в Санкт-Петербурге, поэтому я буду ставить на «Зенит».

Я считаю, что победа «Зенита» с форой (-1) с коэффициентом 1.76 выглядит просто прекрасно. Думаю, что в победе сомневаться не приходится. Ну а она может быть не минимальной, а даже достаточно крупной, тем более что «Зенит» наверняка планирует начать второй круг так, чтобы всем показать, что он главный кандидат в чемпионы», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».