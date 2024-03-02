«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру чемпионата России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Спартак» в 19-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 3.05.

«Конечно, все болельщики ждут этого матча. И, думаю, команды не должны подвести. К сожалению, у «Спартака» возникли внезапно проблемы с Промесом. Уже понятно, что он не сыграет. И все то, что наигрывал главный тренер, придется как-то перестраивать. Игроки есть, причем очень высокого уровня. Но важно здесь только то, как видит ситуацию Абаскаль.

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«Зенит» укрепился так, что другим клубам в России и не снилось. Отреагировали на второе место по итогам первой части сезона. Но посмотрим, сразу ли все новички заиграют так, как от них ждут. Ребята дорогостоящие. Есть опытные, есть на перспективу в большей степени. Но при этом остались лидеры – тот же Вендел. «Спартаку» будет тяжело.

Голы должны быть. Зная настрой «Зенита» на «Спартак», будет горячо. Но я считаю, что и «Спартак», пусть без Промеса, забьет. Нужно дать шанс Соболеву, может быть, Угальде что-то интересное продемонстрирует. Повторюсь, выбор у Абаскаля есть, обойма хорошая. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 3,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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