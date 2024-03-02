«Зенит» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» – «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Рассчитываем на классный футбол в Санкт-Петербурге. Отличные условия, арена под крышей и трава в отличном состоянии. Еще игра не началась, а сколько было разговоров: жест Медведева в самом начале сборов и история с Промесом и Джикией. У «Зенита» проблема с российскими игроками, чтобы вписаться в лимит легионеров.

«Зенит» против «Спартака» — это всегда непредсказуемо. Сейчас ситуация такая, что «Спартак» много забивал на сборах, но в целом «Зенит» всё же выглядит помускулистее. Исполнители у «Зенита» в целом всё же сильнее, плюс питерцы играют дома.

«Спартак» вряд ли будет прессинговать «Зенит», потому что питерцы легко выйдут из-под такого прессинга. «Спартак» будет играть в сдержанный плотный футбол с расчётом на быстрый вылет на контратаки, где есть Медина, Зиньковский, которые должны будут убежать, и не самую быструю оборону «Зенита» подловить на контратаке.

Думаю, что будут голы и в те и другие ворота. Когда мы говорим про такое противостояние, то это, как правило, про футбол с ошибками, а значит, с голами. Учитывая, что команды соскучились по официальным матчам, лучшим вариантом на эту игру будет ставка «обе забьют».

В другие времена на такую вариант давали бы 1.45, но сейчас, видимо, не особенно верят в гол «Спартака», — приводит слова Генича «РБ Спорт».