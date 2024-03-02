Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу РПЛ «Зенит» — «Спартак»!

2 марта состоится матч РПЛ «Зенит» — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ.

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Подопечные Сергея Семака ушли на зимний перерыв с весьма неплохим настроением. Они располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет два очка. Чтобы увеличить шансы на победу в первенстве, зимой команда подписала ряд качественных новичков.

Присоединились к клубу Ильзат Ахметов и сразу три бразильца — Нино, Артур и Педро. Не обошлось и без потерь, но новобранцы полностью компенсировали их.

«Спартак», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Зенита» составляет шесть очков. Красно-белые очень нестабильны. Они проиграли 9 из 25 матчей во всех официальных турнирах, а также три раза сыграли вничью.

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