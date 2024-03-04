«Трактор» — «Салават Юлаев»: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.42.

«В Челябинске серия между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» начнётся заново. В Уфе команды обменялись победами, и вполне возможно, что ситуация повторится уже на льду ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.

В столице Башкортостана сначала победили «трактористы» 3:2, а затем «юлаевцы» взяли реванш 4:1. У подопечных Алексея Заварухина шайбы забросили Александр Шаров, Альберт Яруллин, Григорий Дронов и Виталий Кравцов. В принципе, челябинцы привезли из Уфы вполне приемлемый для себя результат. И теперь постараются не сбавлять оборотов у себя дома.

У команды Виктора Козлова в этой серии по две шайбы забросили Данил Башкиров и Джошуа Ливо. По одной Михаил Науменков и Александр Хмелевски. Было заметно, что во втором матче хоккеисты «Салавата Юлаева» уже прекрасно понимают, как и за счёт чего им можно и нужно обыгрывать неуступчивого оппонента. И эти положительные эмоции должны помочь уфимской команде. К тому же в этом сезоне «СЮ» дважды обыгрывал «Трактор» у него дома – 4:0 и 4:3.

Вот и на этот раз «Салават Юлаев» одержит победу и выйдет в этой серии вперёд», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».