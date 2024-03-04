«Северсталь» — «Спартак»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ в Череповце

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Северсталь» – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.55.

«Череповецкая «Северсталь» привозит серию из Москвы на берега Шексны при равном счёте.

После поражения в первой игре со счётом 2:3, когда практически всё решилось в дебюте матча, в стане череповчан были сделаны ясные выводы – нельзя долго входить в игру. И, пожалуйста, уже на 13-й секунде (!) Кирилл Пилипенко вывел гостей вперёд. И в целом первый период «сталевары» провели очень хорошо. А вот второй остался за красно-белыми. 12:2 по броскам в створ в пользу «Спартака»! И Николай Голдобин забросил очень эффектную шайбу.

Однако выйти вперёд у хозяев так и не получилось. Более того, в формате «4х4» Кристиан Ярош без шансов для Дмитрия Николаева метнул шайбу в «девятку». А в третьей двадцатиминутке у столичной команды моментов для взятия ворот по сути и не было. Даже при пятиминутном численном преимуществе. Хоккеисты «Северстали» действовали очень рационально. В концовке даже показалось, что они свежее своего соперника, а от третьего гола «Спартак» не один раз спасал Николаев. 2:1 в пользу череповецкой команды.

Разумеется, что в стане «сталеваров» сейчас присутствует приподнятое настроение. А вот каким оно будет после первой домашней игры? Пока атака «Спартака» значительно уступает по результативности самой себе образца регулярки. Но почему бы Голдобину, Порядину и компании не проявить своей потенциал на выезде?

К тому же в противостоянии двух равных по силам команд нам и стоит ждать молниеносных ответов на поражения. Так что сейчас очередь побеждать за спартаковцами. Гости победят и выйдут вперёд в серии», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».