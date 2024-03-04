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ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина 4 марта

ЦСКА — «Локомотив»: ставка Анатолия Емелина на игру Кубка Гагарина 4 марта
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Локомотив».

Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.80.

«Обмен победами в Ярославле, по идее, должен быть на руку действующему чемпиону и обладателю Кубка Гагарина. Но не всё так уж и однозначно.

Итак, ЦСКА стартовал в этой серии с крупной победы 4:0, но в субботу «Локомотив» сумел ответить своим выигрышем. Причём волевым. Даррен Диц вывел вперёд армейцев в середине первого периода, но в концовке второго железнодорожники выдали свой лучший отрезок в матче. И точных бросков Александра Елесина и Дениса Алексеева хватило для победы – 2:1. Теперь можно говорить, что в первой встрече ярославцам не повезло? Нет! Просто силы команд сейчас равны. И эта серия точно будет с прицелом на марафон из семи матчей.

Так кто же возьмёт верх в третьем матче? Ясно, что родные трибуны должны помочь команде Сергея Фёдорова, но глобально удивить подопечных Игоря Никитина им вряд ли удастся. Значит, надо прилагать сверхусилия на льду. И на этот раз чуть лучше в этом отношении будут красно-синие. Сдавать чемпионские полномочия в армейском стане точно не планируют. Тем более дома.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
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Возможно, что мы увидим первый в этой серии овертайм. И он будет в пользу ЦСКА», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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