«Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал»: прогноз Тимура Журавеля на матч чемпионата Англии

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал».

Ставка: «Арсенал» забьёт в каждом тайме за 1.64.

«Мне кажется, что сейчас «Арсенал» хорош, на ходу, ищет вариации в игре. Для таких «канониров» «Шеффилд» — это просто сладкая булочка. Вижу здесь хорошую, с запасом победу «Арсенала».

«Шеффилд» проиграл четыре раза в последних пяти матчах, одолев только «Лутон». Это очень олдскульная, примитивная и не имеющая шансов спастись в АПЛ команда. «Арсенал» обычно разносит таких соперников. «Шеффилд» качественный «автобус» поставить не сможет.

Какую ставку брать на такой матч? Прогнозировать крупную победу «Арсенала» не буду, а вот возьму гол «канониров» в каждом из таймов. Просто не вижу, как при такой игре «Арсенал» не забьёт вдруг в двух таймах. «Арсенал» забьёт сразу и наверняка будет добивать соперника, а может, и сделает разницу мячей», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».