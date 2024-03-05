«Бавария» — «Лацио»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.77.

«Бавария» будет пытаться не вылететь из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала — ответный матч против «Лацио» на своём поле, на «Альянц Арене». Конечно, если смотреть на последние результаты мюнхенцев, дела у них совсем плохи. Но думаю, на еврокубок команда настроится особым образом и в основное время точно победит.

«Страшный сон» «Баварии» в этом сезоне продолжается. На выходных клуб сыграл вничью с «Фрайбургом» — 2:2. До этого трижды кряду уступили подопечные Тухеля, прервав серию только неуверенной победой над «Лейпцигом» (2:1). В Бундеслиге шансов у многократного чемпиона уже почти что нет — «Байер» показывает просто невероятную стабильность. С такими «львами» мюнхенцам совершенно не по силам тягаться.

И вот будь у «Баварии» в 1/8 финала сейчас более или менее сильный соперник, часто выигрывающий, было бы очень тяжело представителю Германии. Однако «Лацио» — очень подходящий противник для мюнхенцев. Подопечные Сарри проводят далеко не лучший сезон. Привыкли мы видеть эту команду стабильно финиширующей в топ-4 Серии А. Но в этом сезоне слишком много очков теряет клуб, часто проигрывает. Так что даже в еврокубки «Лацио» по итогам сезона может и не попасть. В трёх из четырёх последних матчей коллектив проигрывал.

В общем, я уверен, что пассивного футбола тут не будет, особенно в исполнении хозяев поля. Лига чемпионов — последний турнир, в котором «Бавария» может ещё добиться успеха. В Бундеслиге у неё шансов на успех почти нет. Так что подопечные Тухеля побегут вперёд с первых минут и точно выиграют с отрывом в несколько голов», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».