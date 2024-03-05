«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: ставка Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Испании

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» – «ПСЖ».

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 1.5 за 2.49.

«Впереди ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из них «Реал Сосьедад» будет принимать на своём поле «Пари Сен-Жермен» после достаточно серьёзного поражения в первом матче.

В первом тайме парижской игры «Реал Сосьедад» был очень хорош – команда смело пыталась прессинговать на чужой половине поля, но, как это часто бывает в этом сезоне с испанцами, во втором тайме сил у них уже не осталось. И парижане с Мбаппе, Дембеле добились нужного для себя победного результата. Впереди ответная встреча, и тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль даже поберёг некоторых лидеров в матче с «Севильей» в эти выходные.

Хватит ли «Реалу Сосьедад» сил на ответную игру? Ситуация у испанцев сложная, поэтому им нужно будет атаковать, нужно будет раскрываться. И, мне кажется, что они за счёт своей активной игры, за счёт своего активного передвижения по полю просто раскроют путь к своим воротам для очень быстрых нападающих «ПСЖ», таких как Мбаппе и Дембеле. Выбор игроков у Луиса Энрике богатый, так что здесь могут выйти сильные игроки и по ходу замен во втором тайме, поэтому я думаю, что «Пари Сен-Жермен» может забить несколько голов в ворота «Реала Сосьедад».

Мне приглянулась ставка на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше полутора голов, то есть парижане забьют как минимум дважды в этом матче», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».