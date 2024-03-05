«Реал Сосьедад» – «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.98.

«Ответный матч 1/8 финала. И начнём мы с поездки в Сан-Себастьян. «Реал Сосьедад» будет играть с «Пари-Сен-Жермен». В первом матче парижане дожали всё-таки испанцев и выиграли 2:0. Это очень комфортное, уютное преимущество перед ответной встречей. Но «Реал Сосьедад» сейчас, конечно, уже не тот по сравнению с тем, как команда действовала осенью. График Альгуасиль с его командой не выдержали — потеряли хорошие позиции в чемпионате, не дошли до финала Кубка Испании, проиграв в серии пенальти «Мальорке», в последнем туре пропустили три мяча от «Севильи». В общем, сейчас «Реал Сосьедад» не в порядке, хотя играет команда весьма неплохо, если смотреть качество игры. Но с большим трудом «Реалу Сосьедад» даются голы. Моменты есть, но голы в последнее время «Сосьедад» забивает с большим трудом. Может быть, отсутствие Оярсабаля сказалось, может быть, ещё какие-то причины, но «Реалу Сосьедад» нужны голы.

Практически никто не сомневается, что «Реал Сосьедад» не решит задачу по выходу в четвертьфинал. Но если уж вылетать, то вылетать красиво, как говорили классики. Я думаю, что «Реал Сосьедад» сыграет в бодрый, открытый футбол. И в первом матче в Париже неплохо команда смотрелась. Думаю, мы вправе ждать результативный футбол от этой игры. Париж любит, когда на него идут, любит, когда с ним начинают играть в футбол.

Можно рассмотреть вариант «обе забьют», что не срослось в первой встрече, за неплохой коэффициент 1.7. Но я бы рассмотрел вариант «тотал больше 2.5» за 1.98. Вот в этой паре верю в голы», — приводит слова Генича «РБ Спорт».