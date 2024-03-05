«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги чемпионов 5 марта

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.65.

«Реал Сосьедад» будет пытаться выйти в следующий раунд ЛЧ в ответном матче 1/8 финала с «ПСЖ». После их первого матча парижане имеют преимущество в два гола. Но я думаю, что у испанцев есть шанс на успех сейчас.

Не в самой лучшей форме находится «Реал Сосьедад». Что говорить, если клуб добыл только одну викторию в девяти последних встречах — 2:1 с «Мальоркой». Примечательно, что с этим же соперником «бело-голубые» играли дважды недавно в Кубке и ни разу не смогли больше победить — 0:0 и 1:2. Помимо этого были совсем необязательные поражения подопечных Иманоля Альгуасиля в играх с «Севильей» (2:3), с «Вильярреалом» (1:3) и с «Осасуной» (0:1). Казалось, что во всех этих встречах вполне «Сосьедад» мог набирать три очка.

В таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» уже выпал из зоны еврокубков. В Лиге чемпионов у него пока тоже перспектив мало — в первом матче 1/8 финала проиграл «ПСЖ» 0:2. Учитывая уровень соперника, баскам будет не так легко отыграться.

Хотя и у «ПСЖ» все идет не так гладко. Нет, с «Сосьедадом» в сравнение результаты парижан не идут — клуб не проигрывает уже несколько месяцев. Но вот в двух последних турах Лиги 1 команда Энрике играла вничью. Хотя соперники были у нее довольно сильные — 1:1 с «Ренном» и 0:0 с «Монако». В таблице Лиги 1 «ПСЖ» сохранил пока лидерство — у него есть отрыв от преследователей.

Последние результаты можно связать с одним фактом — Луис Энрике перестал держать свою главную звезду Килиана Мбаппе на поле все 90 минут. В двух из трех последних матчей француза заменяли во втором тайме, в игре с «Монако» так и вовсе в самом начале второй 45-минутки. СМИ связывают это, конечно, с вероятным уходом игрока в «Реал» по окончании сезона.

Но я не думаю, что Энрике рискнет играть ответный матч с «Сосьедадом» без Мбаппе. Хотя и представителя Ла Лиги я бы со счетов не скидывал. Видел пару домашних игр «бело-голубых». Думаю, гостям тут будет тяжело. Не уверен насчет того, кто именно пройдет в четвертьфинал. Но в основное время их ответной встречи я все же поверю в успех «Реала Сосьедад», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».