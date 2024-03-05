«Реал Сосьедад» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал Сосьедад» — «ПСЖ».

Ставка: ничья за 3.50.

«Реал Сосьедад» и «ПСЖ» сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Есть шанс у «бело-голубых» «прыгнуть выше головы». Но я абсолютно не верю, что парижане позволят тут себе уступить.

Дело в том, что «Сосьедад» находится далеко не в лучшей форме — четыре проигрыша в пяти встречах во всех турнирах. Причем соперники не всегда были такими уж сильными — 1:3 от «Вильярреала», 1:2 от «Мальорки» и 2:3 от «Севильи». Везде боролись «бело-голубые», могли и вничью сыграть, но не хватало им концентрации. Захарян все никак не может заиграть за клуб, начать забивать. В таблице Примеры «Реал» уже выпал из зоны еврокубков из-за частых неудач.

«ПСЖ» очень давно не проигрывал, уже несколько месяцев. В Лиге 1 клуб давно лидирует и имеет отрыв от преследователей. Хотя там ему на дистанции никто и не может навязать конкуренцию.

А вот если бы был равный соперник сейчас у команды Энрике, то он мог бы воспользоваться последними неудачами коллектива. «ПСЖ» дважды подряд сыграл вничью — 1:1 с «Ренном» и 0:0 с «Монако». В обеих встречах главный тренер не давал сыграть все 90 минут Килиану Мбаппе. Но помимо прочего, он мог просто дать французу отдохнуть перед ответным матчем ЛЧ.

В целом, «ПСЖ» для себя почти уже все решил в 1/8 финала. Вряд ли «Сосьедад» сумеет выиграть у него с отрывом в два мяча. Но и сами парижане вряд ли смогут так же уверенно обыграть соперника на его поле. На своей арене в Сан-Себастьяне «Сосьедад» очень силен. Ничья», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».