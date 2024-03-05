«Бавария» — «Лацио»: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 2.5 за 2.18.

«Баварцы испытывают колоссальные проблемы. В последних матчах одна победа, одна ничья и три поражения — удивительная статистика, совершенно не свойственная действующему чемпиону Германии. В Бундеслиге отставание от лидирующего «Байера» уже 10 очков.

В последнем туре команда Тухеля не смогла в гостях обыграть середняка — «Фрайбург». Казалось, что на 75-й минуте Мусиала добудет мюнхенцам победу, но за три минуты до конца игры Хёлер счёт сравнял, итог — 2:2. Теперь, чтобы продолжать оставаться в чемпионской гонке, «Баварии» нужно побеждать буквально в каждом матче. В Лиге чемпионов тоже пока всё не здорово, а неудача в ближайшем матче может окончательно похоронить надежды на успех в этом сезоне.

«Лацио» же откровенно проваливается в Серии А, три поражения в четырёх матчах чемпионата, и вот команда Сарри уже девятая, с отставанием от зоны еврокубков на шесть очков.

До зоны Лиги чемпионов и вовсе пропасть в 11 баллов. При этом в матчах против «Болоньи» и «Фиорентины» именно «Лацио» открывал счёт, однако удержать его не получалось: два практически идентичных поражения 1:2. В игре с «Миланом» получилась немного другая, но от этого не менее обидная история.

Первая игра завершилась сенсационной победой римлян 1:0. Единственный мяч забил Чиро Иммобиле с пенальти. Матч немцы доигрывали в меньшинстве, удаление на 67-й минуте получил Дайо Упамекано. В этом матче у «Баварии» на карту поставлено практически всё. К тому же «Лацио» не такой опытный еврокубковый игрок, как «Бавария». Скорее всего, немцы одержат уверенную победу, а я предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов «Баварии», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».