«Бавария» — «Лацио»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги чемпионов в Германии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» с форой (+1.5) за 2.02.

«Ответный матч Лиги чемпионов. В не очень хорошей форме обе команды находятся, целый ряд неудачных матчей и по содержанию, и по результатам. «Бавария» уже, в общем, объявила о том, что по окончании сезона расстается со своим тренером. Довольно много травмированных в команде. В общем, такой матч — довольно сложный. И, я боюсь, он не очень красивым будет. Все-таки мы, так сказать, «Баварию» привыкли считать в Лиге чемпионов фаворитом практически против всех команд. Сейчас об этом говорить сложно.

Букмекеры дают большой перекос в сторону «Лацио». Даже рука чешется, что называется, поставить на проход итальянского клуба с коэффициентом 3,0. Это очень много, это несоразмерный коэффициент результату первого матча в Риме. «Лацио» победил со счетом 1:0. Поэтому я думаю, что играть они будут аккуратно, осторожно и на контратаках. Ну, это более экстремальная ставка. Более рабочий вариант, на мой взгляд, это «Лацио» с форой (+1,5). Я полагаю, весьма вероятно, что «Бавария» выиграет в 1 мяч, и дальше все будет решаться за пределами основного времени. Коэффициент на «Лацио» с (+1,5) 2,02 — тоже достаточно большой. Красиво, мне нравится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».