«Бавария» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на матч плей-офф Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио».

Ставка: победа «Баварии» и обе забьют за 2.80.

«В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с «Лацио». В первой встрече римляне смогли выиграть — 1:0. Да, разрыв в счёте минимальный, но в своей нынешней форме мюнхенцы могут и правда не выйти в четвертьфинал еврокубка.

«Бавария» находится в глубоком кризисе. Это было и так очевидно, когда клуб уступил в трёх матчах подряд. Помимо очевидного поражения от «Байера» (0:3), последовали неудачи как раз с «Лацио» (0:1) и, что самое удивительное, с «Бохумом» (2:3). После этого подопечные Тухеля со скрипом обыграли «Лейпциг» (2:1).

Но на выходных «Бавария», кажется, лишилась шансов на чемпионство в Германии в этом сезоне — клуб снова потерял очки. Вничью команда Тухеля сыграла с другим не таким уж тяжёлым соперником — 2:2 с «Фрайбургом». Отставание от лидирующего «Байера», который вообще не проигрывает, уже довольно большое.

Но и «Лацио» особых успехов в последнее время не добивался. В четырёх последних встречах клуб добыл только одну победу — 2:0 с «Торино». В остальных играх римляне только проигрывали — 1:2 от «Болоньи», 1:2 от «Фиорентины» и 0:1 от «Милана». Конечно, всё это довольно сильные команды в Серии А, с которыми подопечным Сарри было тяжело тягаться.

В чемпионате Италии перспективы у «Лацио» ещё хуже, чем у «Баварии» в Бундеслиге. Клуб уже привык идти за пределами топ-6 — сейчас он с каждым туром всё сильнее отстаёт от зоны еврокубков. Конечно, провальный сезон для коллектива из Рима.

Довольно непредсказуемая игра нас ждёт. Мотивация у «Баварии» будет очень большая — вылететь на такой ранней стадии, да ещё и не от самого сильного соперника, будет означать полный провал для мюнхенцев. Но одной мотивации тут не хватит. Многократный чемпион Германии находится в ужасной форме, футболисты не сыграны, тренер уже объявил об уходе в конце сезона. Но и «Лацио» не выглядит на 100% фаворитом тут. Подопечные Сарри тоже испытывают большие проблемы, не могут начать стабильно выигрывать. Так что всё-таки отдам предпочтение хозяевам поля, которые забудут неудачи в домашней лиге.

Ещё одно про эту игру можно точно сказать — в обороне никто сидеть не станет. Обе команды стремятся попасть в четвертьфинал ЛЧ, учитывая их ситуацию в домашних чемпионатах. «Бавария» с первых минут полетит в атаку, отыгрывать один гол. «Лацио» за 90 минут тоже не оставит без внимания ворота соперника», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».