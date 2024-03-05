«Бавария» – «Лацио»: прогноз Егора Титова на игру первого раунда плей-офф Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Бавария» – «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Баварии» и ТБ 1.5 за 1.48.

«Бавария» не в порядке, все это понимают. В очередной раз не смогли победить в чемпионате – 2:2 с «Фрайбургом». Понятно, что с Тухелем уже не будет никакого преображения. Но руководство решило пожертвовать этим сезоном, я так понимаю для себя происходящее. Команда не в лучшем состоянии, спасет только класс футболистов.

«Лацио» после победы в первой встрече неудачно играет в чемпионате. За неделю проиграли «Фиорентине» и «Милану». Причем в игре с миланцами три удаления было у римлян, правда, два из них в конце. Понятно, что на Лигу чемпионов настроятся, выйдут, чтобы выложиться на тысячу процентов. Но все будет зависеть от соперника, который обладает гораздо более высоким классом.

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В первой игре «Бавария» вполне могла не проиграть, но Упамекано привез пенальти, за тот фол еще и красную получил. Но его потерю можно компенсировать. Сложнее ситуация с Сане, пока не очень понятно, выйдет он или нет. А в этом сезоне они с Кейном – два светлых пятна в составе мюнхенцев.

Я даже не исключаю овертайма в этом матче. Думаю, «Бавария» победит, но с каким разрывом, сложно сказать. Может быть, как с «Лейпцигом», Кейн вытащит в одиночку. Он заряжен, он бьется. Я поставлю на победу мюнхенцев через тотал больше 1,5. 2:0 или 2:1 – что-то такое будет в основное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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