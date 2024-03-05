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«Торпедо» — СКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы

«Торпедо» — СКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы
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5 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

Букмекеры считают, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Санкт-Петербурге, «Торпедо» одержало разгромную победу со счётом 5:2. Второй матч сложился для нижегородцев менее удачно. Они упустили преимущество в две шайбы, растранжирили много моментов и в итоге проиграли в овертайме — 2:3.

Нижегородцы выглядят увереннее:
«Торпедо» — СКА, третий матч. Пока Ротенберг говорит, Ларионов делает результат
«Торпедо» — СКА, третий матч. Пока Ротенберг говорит, Ларионов делает результат
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