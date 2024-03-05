«Торпедо» — СКА: во сколько начало матча плей-офф КХЛ, какой счёт в серии, прогнозы

5 марта состоится третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.86. Успех нижегородцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.70.

Букмекеры считают, что третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Торпедо» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.62, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будет буллит в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.00.

В первом матче, несмотря на то что он проходил в Санкт-Петербурге, «Торпедо» одержало разгромную победу со счётом 5:2. Второй матч сложился для нижегородцев менее удачно. Они упустили преимущество в две шайбы, растранжирили много моментов и в итоге проиграли в овертайме — 2:3.