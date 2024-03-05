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«Торпедо» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

«Торпедо» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа «Торпедо» за 3.60.

«Наверное, эту серию можно назвать самой непредсказуемой на данный момент. В Санкт-Петербурге команды обменялись победами и переезжают в Нижний Новгород.

На «СКА Арене» подопечные Игоря Ларионова сначала выиграли 5:2, а затем уступили, пропустив решающую шайбу на 93-й минуте (5-й период) 2:3. И в этом марафонском поединке нижегородцы вели 2:0! Максим Летунов и Сергей Гончарук создали для своей команды хороший плацдарм для победы, но СКА проявил характер. Сергей Толчинский ещё во втором периоде забросил важную шайбу, а Михаил Воробьёв сравнял счёт в концовке третьей двадцатиминутки. Наконец, Василий Глотов принёс питерцам долгожданную и важную победу в серии. 3:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
05 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чего же нам ждать сейчас? «Торпедовцы» точно будут играть в своей манере, которая пока приносит им успех. Они никуда не будут спешить. Холодная голова и тонкий расчёт — вот залог грядущей победы. СКА не сумеет второй раз подряд совершить подвиг. Ведь по расписанию его делать умел только один всем известный литературный герой. А у нас хоккей.«Торпедо» одержит победу и выйдет вперед в серии», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

Ещё один прогноз на матч:
«Торпедо» — СКА, третий матч. Пока Ротенберг говорит, Ларионов делает результат
«Торпедо» — СКА, третий матч. Пока Ротенберг говорит, Ларионов делает результат
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