«Торпедо» – СКА: ставка Владимира Плющева на игру плей-офф КХЛ

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – СКА.

Ставка: победа «Торпедо» за 3.60.

«Наверное, эту серию можно назвать самой непредсказуемой на данный момент. В Санкт-Петербурге команды обменялись победами и переезжают в Нижний Новгород.

На «СКА Арене» подопечные Игоря Ларионова сначала выиграли 5:2, а затем уступили, пропустив решающую шайбу на 93-й минуте (5-й период) 2:3. И в этом марафонском поединке нижегородцы вели 2:0! Максим Летунов и Сергей Гончарук создали для своей команды хороший плацдарм для победы, но СКА проявил характер. Сергей Толчинский ещё во втором периоде забросил важную шайбу, а Михаил Воробьёв сравнял счёт в концовке третьей двадцатиминутки. Наконец, Василий Глотов принёс питерцам долгожданную и важную победу в серии. 3:2.

Чего же нам ждать сейчас? «Торпедовцы» точно будут играть в своей манере, которая пока приносит им успех. Они никуда не будут спешить. Холодная голова и тонкий расчёт — вот залог грядущей победы. СКА не сумеет второй раз подряд совершить подвиг. Ведь по расписанию его делать умел только один всем известный литературный герой. А у нас хоккей.«Торпедо» одержит победу и выйдет вперед в серии», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».