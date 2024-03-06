«Реал» — «РБ Лейпциг»: прогноз Семёна Зигаева на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг».

Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 2 за 1.90.

«Мадридцы в последнее время чередуют ничейные результаты с победами, а последний матч, с «Валенсией», и вовсе стал причиной большого скандала в испанском футболе. Арбитр Хесус Хиль Мансано закончил игру за мгновение до гола Джуда Беллингема. Как итог — результативная ничья 2:2, судья отстранен, а «Реал» недосчитался двух очков.Впрочем, на турнирные расклады это особо не повлияло, «Мадрид» по-прежнему первый. «Жирона» отстаёт от лидера на 7 очков, «Барселона», с третьего места, на 8.

«Лейпциг» продолжает бороться за место в зоне Лиги Чемпионов. Сейчас команда Марко Розе пятая, однако отставание от «Боруссии Дортмунд», с четвёртой позиции невелико, всего одно очко. Команда из Лейпцига в последнее время не может похвастаться стабильностью, победы сменяются поражениями. В предпоследнем туре был обидный проигрыш «Баварии», Харри Кейн забил победный гол на 91-й минуте. При этом в минувшие выходные «Лейпциг» буквально снёс «Бохум» — 4:1.

Первый матч 1/8 остался за мадридцами, победу «Реалу» принёс потрясающий гол Браима Диаса. Хозяева так же не отсиживались в обороне и создали достаточно, чтобы забить. Где-то не везло, где-то мешал судья. Теперь «Реал» готовится встретить немецкую команду в ранге явного фаворита. В этом сезоне на своём поле команда Анчелотти еще не проигрывала, навряд ли произойдёт это и сейчас. Кроме того, дома мадридцы довольно часто много забивают. Предлагаю поставить на индивидуальный тотал голов «Реала» больше двух», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».