«Реал» — «РБ Лейпциг»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг».

Ставка: обе забьют за 1.60.

«Нас ждёт ответный матч между этими командами. Две недели назад «Реал» выиграл со счётом 1:0, но не совсем по делу. «РБ Лейпциг» огромное количество моментов запорол.

После этого «РБ Лейпциг» неплохо выступал в Бундеслиге, выиграв в последнем матче со счётом 4:1. У «Реала» получились весьма скомканные матчи. Зимой команда получила большую нагрузку. Сейчас вряд ли можно говорить, что «Реал» истощён, но проблемы у мадридцев имеются. Была тяжёлая игра с «Севильей», непростая игра с «Райо Вальекано». Последний матч с «Валенсией» вообще обернулся скандалом.

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Всё это говорит о том, что «Реал» уязвим, и два мяча, пропущенных от «Валенсии» после грубых ошибок, говорят о том, что у «РБ Лейпциг» на выезде всё равно будут шансы. Думаю, что всё то, что не залетело в Германии, залетит, пусть и частично, на «Сантьяго Бернабеу».

У «Реала» классная атака с Винисиусом, Беллингемом и другими исполнителями, но на сей раз вряд ли мадридский клуб уйдёт с поля, не пропустив. Однако и свой гол «Реал» забить должен. Мой прогноз на этот матч — «обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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