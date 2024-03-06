Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Лиги чемпионов «Реал» — «РБ Лейпциг»!

6 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «РБ Лейпциг». Начало — в 23:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании БЕТСИТИ. Нужно только выполнить простые условия:

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Судя по результатам, на текущем отрезке сезона у «Реала» не должно быть проблем. В Примере команда находится на первом месте в таблице и вряд ли упустит из рук очередной титул. В Лиге чемпионов она неплохо выступила в первом матче плей-офф и победила на выезде «РБ Лейпциг», но психологическая обстановка в команде под вопросом. Сначала возникло недопонимание между главным тренером Карло Анчелотти и голкипером Кепой Аррисабалагой. Спор перерос в конфликт, который стал достоянием журналистов. Затем сдали нервы у лидера команды Джуда Беллингема. В минувшем матче с «Валенсией» (2:2) англичанин был настолько недоволен решением арбитра, что наговорил лишнего и был удалён.

В свою очередь, «РБ Лейпциг» переживает переходный сезон. Летом клуб покинули несколько ведущих исполнителей, за трансферы которых «красные быки» получили солидные выплаты. Теперь главный тренер Марко Розе строит новую версию команды, распределив системообразующие роли между Луа Опенда, Дани Ольмо и Хави Симонсом.

По этой причине «РБ Лейпциг» нестабилен, не претендует на титул и только ведёт борьбу с дортмундской «Боруссией» за четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги, которое предоставляет возможность участвовать в Лиге чемпионов на будущий сезон. Дистанция между конкурентами минимальная, поэтому предсказать исход сложно.

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