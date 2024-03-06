«Ман Сити» — «Копенгаген»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Копенгаген».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2) за 1.72.

«В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет дома «Копенгаген». Учитывая статус соперника, а также счёт в их первой встрече, не уверен, что на поле у «горожан» выйдут все основные игроки. Но, думаю, даже резервисты «Сити» готовы разорвать датчан.

После нескольких скромных побед со счётом 1:0 над «Борнмутом» и «Брентфордом» «Ман Сити» начал добывать разгромные победы. Сперва досталось «Лутон Таун», где разницу сделали Де Брёйне и Холанд – 6:2. А на выходных трижды пропустил от команды Гвардиолы уже «Манчестер Юнайтед». Впрочем, счёт 3:1 в дерби совсем не удивляет сейчас. Класс соперников слишком разный, могли «горожане» и намного больше забивать.

В АПЛ ситуация на верхушке таблицы всё ещё нервная – «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Арсенал» идут вплотную, никто не собирается отступать. Да, формально сейчас «красные» лидируют и являются главными претендентами на победу в чемпионате. Но до конца турнира ещё много времени, произойти может всё что угодно.

У «Копенгагена» в домашней лиге всё тоже довольно сложно. Сейчас клуб стоит на третьей строчке, но его отставание от соперников выше тоже минимально. Впрочем, как раз одной из вышестоящих команд подопечные Якоба Неэструпа и проиграли на выходных – 0:2 от «Мидтьюлланна». Вообще, зачастил с неудачами в домашней лиге «Копенгаген».

Я не вижу, за счёт чего тут гости могут навязать борьбу одному из фаворитов ЛЧ. «Ман Сити» в последних матчах начал много забивать. Уверен, что и эта игра не будет исключением. Думаю, счёт 3:1, 3:0 мы тут увидим», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».