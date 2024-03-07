«Карабах» — «Байер»: прогноз Егора Титова на матч 1/8 финала Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Карабах» – «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.55.

«Очень приличный бой дал «Карабах» «Байеру» на групповой стадии. Тогда они уже встречались. И лишь в компенсированное время с пенальти забили немцы. Понятно, что у «Байера» был и игровой перевес, и моментов они больше создали. Но азербайджанский клуб выглядел очень прилично. Вообще, команда достойная, не зря она выбила опытную «Брагу» на прошлой стадии. Вдесятером смогли вытащить овертайм.

Но всё-таки в этой паре у «Карабаха» я шансов не вижу. Сумасшедший «Байер», который стал более прагматичным по ходу сезона. Он уже не забивает по четыре-пять мячей, где-то экономит энергию. Зато пропускать стали значительно меньше, а любимый счёт – 2:0.

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«Карабах», конечно, постарается сыграть активно, надавить на леверкузенцев, но, откровенно говоря, «Байер» в такую машину превратился, что его не остановить. Ставлю на победу «Байера» с форой (-1). На счёт 2:0 и рассчитываю, на самом деле», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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