«Марсель» — «Вильярреал»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги Европы 7 марта

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги Европы «Марсель» – «Вильярреал».

Ставка: победа «Марселя» за 1.88.

«Вильярреал» сейчас набрал ход в чемпионате Испании. Команда давно не проигрывает, но, правда, и выигрывает не столь часто. В последних семи матчах – четыре ничьих. Сейчас испанцы в своём первенстве идут на 12-м месте.

Матч пройдёт во Франции. Испанцам будет непросто, тем более что «Марсель» набрал ход. В двух последних матчах чемпионата оформил девять (!) мячей в ворота «Клермона» и «Монпелье», выиграв 5:1 (в гостях!) и 4:1 (дома) соответственно. А до этого был обыгран дома «Шахтёр» со счётом 3:1. В общем, я думаю, что победа в первом матче будет за французами.

Что будет во второй, пока предсказать не берусь. Но в первой игре дома «Марсель» обязан побеждать для того, чтобы иметь преимущество и задел перед вторым матчем. Мой прогноз – победа «Марселя», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».