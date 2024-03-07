«Марсель» — «Вильярреал»: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги Европы «Марсель» – «Вильярреал».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Марсель» идёт на низком для себя седьмом месте в чемпионате Франции. После отставки Гаттузо и назначения Гассе команда явно прибавила, одержала две победы, забила девять мячей. Кажется, сейчас она в порядке. Начал забивать Обамеянг.

К этой встрече «Марсель» подходит в очень хорошем состоянии.

Что касается «Вильярреала», то он идёт на 12-м месте в Ла Лиге. Победа в Лиге Европы — последний шанс для «подлодки» спасти сезон. Команда тоже довольно много забила в последних двух матчах, наколотила восемь мячей.

Я думаю, к этому противостоянию испанцы подходят в оптимальной форме. Нас ждёт интересная игра двух сильных и результативных команд. Ожидаю, что голевой получится и будущая встреча», — приводит слова Мора «РБ Спорт».