«Милан» — «Славия»: прогноз Егора Титова на матч Лиги Европы в Италии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Милан» – «Славия» в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Милана» с форой (-1.5) за 2.20.

«Милан», мне кажется, что больше сейчас концентрируется как раз на Лиге Европы. В чемпионате бороться особенно не за что. Команда будет в зоне Лиги чемпионов, а «Интер» уже не достать. Есть шанс выиграть еврокубок. На «Ренн» здорово настроились. Думаю, и со «Славией» перевес должен быть на стороне миланцев.

«Славия» — смелая команда, играющая быстро, любит сама атаковать, созидать. Пространства у «Милана» будет достаточно, на мой взгляд. А с таким хорошим Леау можно будет воспользоваться шансами. «Славия» ещё и приедет подуставшей, у них были две сумасшедшие битвы со «Спартой». Ни в одной победить не удалось. А физически матчи сложно дались, дополнительное время в кубковой игре было.

Здесь и опыт, и класс на стороне «Милана». Дома надо делать запас. Поэтому ставлю на команду хозяев с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».