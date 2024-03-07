«Карабах» — «Байер»: во сколько начало матча Лиги Европы, кто фаворит, сыграет ли Лунёв

7 марта состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Карабах» — «Брага». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.38. Успех «скакунов» оценён в 8.60. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

Аналитики считают, что матч «Карабах» — «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Команды уже встречались на групповом этапе, и оба матча «Байер» выиграл. Сначала он победил со счётом 5:1, а затем — 1:0. Одним из лучших игроков ответного матча стал бывший голкипер «фармацевтов» Андрей Лунёв. Он совершил три сейва и отыграл «на ноль». Пропустили «скакуны» уже после замены вратаря, на 90+4-й минуте.

Подписание Лунёва заметно усилило «Карабах». Клуб из города Агдам впервые в истории вышел в 1/16 финала Лиги Европы, а затем ещё и прошёл «Брагу» (4:2 и 2:3 д. вр.). Российский голкипер стал лучшим в этом сезоне по количеству спасений среди всех вратарей Европы. Он выручил команду целых 36 раз.

В створ ворот Лунёва было нанесено 47 ударов в Лиге Европы, 72% из которых были им отражены. За этот период времени голкипер пропустил 12 мячей без учёта автоголов. В результате он попал в расширенный состав национальной команды на мартовские сборы.