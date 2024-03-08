«Ростов» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.40.

«Краснодар» вернулся с зимней паузы, сыграв вничью с «Рубином». Причём всё шло неплохо у «быков», забили они в середине первого тайма. Но вот большего достичь подопечные Ивича не смогли, а казанцы своего шанса дождались – сравняли на 90-й минуте. Итог – 1:1.

И всё бы ничего, но просто нельзя сейчас «Краснодару» никак терять баллы, особенно в такой игре. Ведь клуб всерьёз претендует на чемпионство. Большая удача, что «Зенит» тоже сыграл вничью в прошлом туре. Так что разрыв между первым и вторым местом сохранился – два очка.

А вот «Ростов» провёл крепкий первый официальный матч в 2024 году – обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0. Довольно безвольно проиграли самарцы, вряд ли даже могли забить. А команда Карпина намного ближе была к победе.

В таблице РПЛ дела у ростовчан пока идут не так хорошо. Всё ещё команда стоит довольно низко, на 10-й строчке. Её отрыв от зоны вылета всё ещё не такой большой – четыре и пять баллов. Пара неудач – и команда Карпина снова борется за выживание.

Учитывая положение в таблице «Ростова», я не жду тут лёгкой победы «Краснодара». Да, «быки» прекрасно проводят сезон, точно «прыгнули выше головы». Но уж слишком неуверенно сыграла команда Ивича в прошлом туре с «Рубином». Тяжело ей вернуться в тонус после зимней паузы. А вот ростовчане выглядели неплохо.

Да, три очка вряд ли хозяева поля наберут. Но за ничью поборются, я считаю», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».