«Ростов» — «Краснодар»: гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу РПЛ

8 марта состоится матч 20-го тура РПЛ «Ростов» — «Краснодар». Начало – в 18:30 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок».

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Упорная работа на тренировочных сборах «Ростова» принесла свои плоды. В минувшем туре подопечные Валерия Карпина справились с нападением «Крыльев Советов» и одержали важную победу со счётом 2:0. В защите они сыграли надёжно, внимательно следили за соперником и не допустили потери концентрации.

В свою очередь, «Краснодар» неожиданно столкнулся с проблемами в минувшем туре и упустил победу. «Рубин» на последних минутах матча надавил на защиту «быков». Оборона дрогнула и допустила фатальную ошибку, которая позволила сопернику сравнять счёт (1:1).

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