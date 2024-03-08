«Ростов» – «Краснодар»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ 8 марта

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Одна из главных игр 20-го тура РПЛ пройдет в Ростове-на-Дону. Южное дерби – «Ростов» против «Краснодара». У «Краснодара» возвращаются после дисквалификации Черников, Батчи и Кордоба, но как раз из-за дисквалификации команда лишается Эдуарда Сперцяна. Вряд ли будут какие-то супероткрытия и эксперименты от Ивича. Вот в отличие от того, что мы видели в игре с «Рубином» в предыдущем туре.

Ну и, как правило, матчи с «Ростовом» получаются у «Краснодара» очень драматичными, зажигательными, результативными. Если посмотреть статистику матчей именно в Ростове-на-Дону, то, как правило, команды обмениваются забитыми мячами на «Ростов Арене». Сейчас погода замечательная, очень хорошего качества газон на «Ростов Арене» после реновации. Ну и у «Ростова» нет практически проблем с составом. Уткин и Комличенко отсутствовали в прошлом матче. Но достаточно неплохо «Ростов» двигался, прессинговал «Крылья». Я думаю, что нечто похожее мы увидим и сейчас — с включениями Осипенко в опорную зону или без оных.

Но, мне кажется, «Ростов» знает, как играть против этого «Краснодара». И матч первого круга, когда «Ростов» был очень хорош в первом тайме, — тому доказательство. Наверняка Карпин какой-то план в голове имеет и постарается его перенести на поле. Я думаю, что вариант «обе забьют» для этой игры подходит лучше всего. Кордоба возвращается предельно мотивированный, предельно злой, плюс «Краснодар» борется за чемпионство. Но «Ростов» редко кому дома не забивает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».