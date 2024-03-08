«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру 20-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.25.

«Очень интересная встреча, одна из центральных в туре. «Ростов» произвёл хорошее впечатление по матчу с Самарой, абсолютно заслуженная, уверенная победа. Но играли очень авантюрно, Осипенко уходил из центра обороны и становился чуть ли не диспетчером. Посмотрим, рискнет ли Карпин то же самое использовать против «Краснодара».

«Краснодар» потерял очки с «Рубином», но остался на первом месте. Посмотрим, что изменится в игре команды Ивича. Важное событие – возвращение Кордобы. Но это зависимый футболист, а на поле не будет Сперцяна, у Кривцова проблемы. Кто будет снабжать передачами колумбийца? Но, думаю, свою контратаку краснодарцы поймают, быстрые фланги должны помочь. Мне кажется, у ростовчан всё-таки возникнут проблемы в обороне. Всё-таки «Крылья» совсем провалили матч, почти не угрожали. Претендент на чемпионство будет гораздо активнее.

Традиционно матчи этих команд очень результативные. Тут достаточно вспомнить первую игру, когда «Ростов» вёл 2:0, но отдал встречу – 2:3. Я и здесь поставлю на «обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».