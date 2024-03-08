«Локомотив» – ЦСКА: ставка Анатолия Емелина на пятый матч серии Кубка Гагарина

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.36.

«В Ярославле мы вполне можем увидеть сдачу чемпионских полномочий. ЦСКА старается изо всех сил, выдаёт неплохие отрезки, но потерпел уже три поражения подряд в этой серии, и подопечные Сергея Фёдорова находятся на грани вылета из Кубка Гагарина.

В четвёртом матче, который состоялся в Москве 6 марта, армейцы усилиями Владислава Каменева открыли счёт, но во втором периоде ярославцы очень быстро забросили в ответ две шайбы. Сначала отличился Максим Шалунов, а затем во второй игре подряд Денис Алексеев. Причём он опять стал автором победной шайбы. У ЦСКА была уйма времени на то, чтобы всё изменить, но пробить Даниила Исаева красно-синие так больше и не смогли. Хотя Нестеров и компания имели несколько реальных шансов для этого. При этом было заметно, что нет у армейцев того задора, который у них был в прошлом сезоне. И команда Игоря Никитина без каких-либо сверхусилий довела эту игру до третьей подряд победы. Видимо, ЦСКА просто эмоционально устал. И вряд ли сможет выкарабкаться из этой ситуации. Я не вижу, за счёт чего это может произойти в пятом матче.

«Локомотив» выиграет и завершит эту серию», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».