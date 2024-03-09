«Урал» — «Зенит»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Урал» – «Зенит» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Зенит» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.55.

«Зениту» нужно побеждать, конечно, чтобы обходить «Краснодар», давить на него. Но «Урал» на своём поле – крепкий орешек. И «Краснодар» там победили, и «Спартак». А здесь матч после невыразительной игры в Грозном, где уступили, выглядели слабо. Я думаю, Гончаренко найдёт правильные слова, чтобы в первом домашнем матче после паузы команда дала бой чемпиону страны.

«Зенит» со «Спартаком» в атаке выглядел неважно. И этот матч должен показать, так ли хороши были спартаковцы в разрушении или же что-то не так в игре петербуржцев. Думаю, поле будет не лучшего качества и бразильские новички «Зенита» немножко будут не в своей тарелке. Артур со «Спартаком» выглядел бледно, не попал в игру. Интересно, сыграет ли здесь.

В общем, считаю, что «Зениту» будет тяжело против мотивированного «Урала», который уже попал в опасную зону. Проиграть команда Семака не должна, но не уверен, что победит. Поэтому ставлю на X2 и тотал меньше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».