«Урал» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Зенит» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.00.

«Зенит» будет выходить на матч против «Урала» в Екатеринбурге, уже зная, как сыграет «Краснодар». Как это повлияет на расстановку «Зенита» на поле — не знаю. Как это повлияет на игру — тоже могу только догадываться. Но, скорее всего, какие-то изменения по составу в игре «Зенита» мы увидим, потому что в первой встрече со «Спартаком» он был очень инертным, малоподвижным. И какие-то изменения напрашиваются. В частности, я думаю, что Педро может выйти с первых минут на поле. Тот же Артур, скорее всего, может остаться в резерве, потому что Мостовой очень динамичный футбол показал в игре со «Спартаком». Марио Фернандес, возможно, останется в запасе, и с первых минут тогда появится Караваев. Какие-то изменения от «Зенита», вполне ожидаемые, будут в этом матче, не по расстановке, скорее, а по наполнению и по персоналиям.

Что касается «Урала», то, кроме стандартов, «Урал» по большому счёту ничего не показал в матче против «Ахмата». Но «Урал» играет дома, плюс он уже опустился в зону стыковых матчей. «Уралу» позарез нужны очки. Но статистика и история матчей с «Зенитом» против екатеринбуржцев, причём однозначно.

«Зениту» очень надо побеждать. Когда «Зениту» очень надо — «Зенит», как правило, побеждает. Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Зенит» выиграет, а в матче будет забито минимум 2 мяча. Хороший коэффициент – двойка», — приводит слова Генича «РБ Спорт».