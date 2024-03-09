«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Ахмат» в 20-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.87.

«Московские динамовцы будут принимать грозненский «Ахмат» в ближайшем туре. «Динамо» сыграет четыре подряд домашних матча, и это серьёзная заявка на то, чтобы побороться не просто за призовую тройку, а ещё и подвинуть «Краснодар» и «Зенит» со своих позиций. «Динамо» оставило самый яркий след по игре, по качеству игры в 1-м туре. Это надо закрепить, это надо продолжать. Но у «Динамо» из-за дисквалификации не будет Бальбуэны и не будет Лаксальта. Это очень большие проблемы для «Динамо», особенно против такой упёртой и вязкой команды, как «Ахмат». Поэтому, пока «Динамо» с новым сочетанием футболистов будет привыкать к сопернику, адаптироваться под него, я думаю, что может уйти время.

Сам «Ахмат» не прочь, конечно, предложить свою контригру. Но, конечно, игру должны вести динамовцы. Вопрос класса, квалификации и исполнения футболистов впереди – удастся ли поддержать вот этот уровень и поддержать эту волну, которую динамовцы показали в матче 1-го тура после возобновления с «Локомотивом», где и Бителло, и Карраскаль, и Чавес были хороши? Посмотрим.

Мне кажется, первый тайм будет очень вязкий, тяжёлый для «Динамо», и «Ахмат» постарается навязать игру с большим количеством фолов. Можно сыграть победу «Ахмата» по фолам в этом матче, причём с форой. Но если мы говорим про голы, то, я думаю, когда команды подустанут во втором тайме, уже, возможно, пойдут ошибки и, соответственно, вырастет реализация. Плюс у «Динамо» неплохая скамейка, где есть атакующие футболисты, тот же Грулёв, Гладышев или Смолов. Они могут выйти и зарешать.

Мой прогноз на эту встречу – «тотал больше 1.5 мяча во 2-м тайме» за коэффициент 1,87», — приводит слова Генича «РБ Спорт».