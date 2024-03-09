«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Виктора Гусева на игру чемпионата России

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Ахмат».

Ставка: победа «Динамо» за 1.77.

«Динамо» снова будет играть на своём поле. В прошлом туре бело-голубые обыграли «Локомотив» в столичном дерби. «Динамо» идёт вверху турнирной таблицы и совсем немного отстаёт от лидеров. Хорошо проявили себя Карраскаль и Тюкавин. «Ахмат» в прошлом туре на своём поле сумел с минимальным счётом одолеть «Урал». Однако грозненцам нужно ещё набирать очки, так как они расположились совсем рядом с зоной переходных матчей.

У «Динамо» потеря в лице Лаксальта. В первом круге в Грозном соперники сыграли вничью — 1:1. До этого были сразу три победы «Ахмата» подряд в личных встречах. Среди них был и выигрыш со счётом 3:0 в Москве. Конечно, «Динамо» захочет взять реванш, пусть с тех пор и многое изменилось.

У «Динамо» есть хорошие атакующие футболисты. Может сказать своё слово Смолов, не стоит забывать о Грулёве. Москвичи находятся в хорошей физической форме. «Динамо» продолжает участвовать в чемпионской гонке. «Ахмат» почти в критической ситуации, пусть у гостей и остаётся небольшой запас с точки зрения турнирной таблицы. Исходя из этого, отдам предпочтение хозяевам поля», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».