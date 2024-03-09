UFC 299: полный кард, список всех боёв, где смотреть в прямом эфире

В ночь с 9 на 10 марта в Майами начнётся долгожданный турнир UFC 299. В его главном поединке Шон О'Мэлли будет защищать титул чемпиона в легчайшем весе от Марлона Веры. В соглавном бою вечера Дастин Порье проверит на прочность француза Бенуа Сен-Дени. Также кард интересен российским болельщикам из-за схватки между Петром Яном и китайцем Сонг Ядонгом.

Смотреть бои основного карда UFC 299 можно на телеканале «Матч!». Перелимы доступны на «Матч Боец».

Начало турнира запланировано на 2:00 мск. Поединки основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.

Кард турнира UFC 299

Основной кард:

Шон О’Мэлли — Марлон Вера;

Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;

Кевин Холланд — Майкл Пейдж;

Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;

Пётр Ян — Сонг Ядонг.

Предварительный кард:

Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;

Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;

Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;

Педро Муньос — Кайлер Филлипс;

Робелис Деспанье — Джош Парисян;

Мишель Перейра — Михал Олексейчук;

Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;

Марина Мороз — Джоанн Вуд.

Эксперты предполагают, что бонус за «Выступление вечера» получит француз Бенуа Сен-Дели – коэффициент 1.87. Если его выиграет Шон О’Мэлли, сыграет 2.95.

Букмекеры уверены, что «Боем вечера» может быть признан один из этих поединков: Шон О'Мэлли — Марлон Вера и Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени. Они предлагают поставить на любую из этих пар с коэффициентом 3.60. Если Пётр Ян и Сонг Ядонг заберут этот бонус, то сыграет 6.00.

Также открылась специальная линия на поединок россиянина и китайца. Например, можно поставить на то, что Ян победит приёмом «анаконда», за 150. Или что Ядонг выиграет лоукиком, за 90.0. На победу Петра коленом в прыжке предлагают коэффициент 25.0.