Шон О'Мэлли — Марлон Вера: во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно, коэффициенты

С 9 на 10 марта в Майами (США) на «Касейя Центр» состоится турнир UFC 299. В главном поединке чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли встретится с Марлоном Верой. Начало поединка – не ранее 8:15 мск.

Поединок Шон О'Мэлли — Марлон Вера можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Эксперты считают фаворитом О'Мэлли и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.36. Шансы Веры оценили в 3.26. Вероятность ничьей – 59.0. Аналитики считают, что бой дойдёт до судейского решения: тотал больше 4.5 раунда оценён в 1.65, а тотал меньше 4.5 раунда – в 2.17.

Также букмекеры предлагают рассмотреть дополнительные ставки. Например, на победу Шона на первой минуте любого раунда предлагают коэффициент 9.00. Если Сахарок выиграет удушающим сзади – сыграет 25.0. Шансы Марлона провести удачный «треугольник» оценили коэффициентом 45.0. На то, что Вера выиграет ударом ноги в подбородок, дают 75.0.