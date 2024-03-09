UFC 299: кард участников, во сколько начало, где смотреть трансляцию

В ночь с 9 на 10 марта в Майами начнётся долгожданный турнир UFC 299. В его главном поединке Шон О'Мэлли будет защищать титул чемпиона в легчайшем весе от Марлона Веры. В соглавном бою вечера Дастин Порье проверит на прочность француза Бенуа Сен-Дени. Также кард интересен российским болельщикам из-за схватки между Петром Яном и китайцем Сонг Ядонгом.
Смотреть бои основного карда UFC 299 можно на телеканале «Матч!». Прелимы доступны на «Матч Боец».
Начало турнира запланировано на 2:00 мск. Поединки основного карда начнутся не ранее 6:00 мск.
Кард турнира UFC 299
Основной кард:
- Шон О’Мэлли — Марлон Вера;
- Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени;
- Кевин Холланд — Майкл Пейдж;
- Гилберт Бёрнс — Джек Делла Маддалена;
- Пётр Ян — Сонг Ядонг.
Предварительный кард:
- Кёртис Блэйдс — Жаилтон Алмейда;
- Матеуш Гамрот — Рафаэль дос Аньос;
- Кэтлин Чукагян — Мэйси Барбер;
- Педро Муньос — Кайлер Филлипс;
- Робелис Деспанье — Джош Парисян;
- Мишель Перейра — Михал Олексейчук;
- Асу Алмабаев — Си-Джей Вергара;
- Марина Мороз — Джоанн Вуд.
Эксперты предполагают, что бонус за «Выступление вечера» получит француз Бенуа Сен-Дели – коэффициент 1.87. Если его выиграет Шон О’Мэлли – сыграет 2.95.
Букмекеры уверены, что «Боем вечера» может быть признан один из этих поединков: Шон О'Мэлли — Марлон Вера и Дастин Порье — Бенуа Сен-Дени. Они предлагают поставить на любую из этих пар с коэффициентом 3.60. Если Пётр Ян и Сонг Ядонг заберут этот бонус, то сыграет 6.00.
Также открылась специальная линия на поединок россиянина и китайца. Например, можно поставить на то, что Ян победит приёмом «анаконда», за 150. Или что Ядонг выиграет лоу-киком, за 90.0. На победу Петра коленом в прыжке предлагают коэффициент 25.0.