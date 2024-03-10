Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ

«Оренбург» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ
Комментарии

Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«У «Оренбурга» и «Балтики» осталось не так много матчей с прямыми конкурентами в борьбе за выживание, а ведь эти игры станут в итоге определяющими в их судьбе.

Мне понравился новичок «Оренбурга» Томпсон, глобальное усиление калининградской команды тоже выглядит солидно. Осталось начать давать результат. «Балтика» в гостях играет хуже, чем дома, но в этом матче, уверен, забьёт. «Оренбург» после феноменального отскока от ЦСКА тоже будет нацелен на атаку. Верю в результативный футбол, отступать некуда. Обе забьют за 1.85», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android