«Оренбург» — «Балтика»: ставка Сергея Дурасова на матч РПЛ
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Комментатор Сергей Дурасов дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Балтика».
Ставка: обе забьют за 1.85.
«У «Оренбурга» и «Балтики» осталось не так много матчей с прямыми конкурентами в борьбе за выживание, а ведь эти игры станут в итоге определяющими в их судьбе.
Мне понравился новичок «Оренбурга» Томпсон, глобальное усиление калининградской команды тоже выглядит солидно. Осталось начать давать результат. «Балтика» в гостях играет хуже, чем дома, но в этом матче, уверен, забьёт. «Оренбург» после феноменального отскока от ЦСКА тоже будет нацелен на атаку. Верю в результативный футбол, отступать некуда. Обе забьют за 1.85», — приводит слова Дурасова «ВсёПроСпорт».
МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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