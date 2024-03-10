«Ливерпуль» — «Ман Сити»: получи гарантированный фрибет 2222 рубля к матчу АПЛ!

10 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:45 мск. Ты можешь получить гарантированный фрибет 2222 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность.

10 марта состоится один из самых интересных матчей сезона. На стадионе «Энфилд» померяются силами два главных претендента на победу в чемпионате Англии — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мерсисайдцы перед стартом тура занимали первую строчку в турнирной таблице первенства, но отрыв от идущих следом «горожан» составлял всего одно очко.

В позапрошлом сезоне чемпионская гонка проходила похожим образом. С тех пор изменились разве что составы команд. В большей степени это касается «Ливерпуля». Клуб покинула почти половина старожилов, и на замену им было приобретено множество молодых перспективных игроков.

На перестройку Юргену Клоппу не потребовалось много времени. Он практически сразу нашёл оптимальные сочетания и уже выиграл один трофей в этом сезоне. Мерсисайдцы стали обладателями Кубка лиги Англии. В финале турнира они победили «Челси» (1:0 ДВ).

«Горожане» не проигрывают уже 20 матчей кряду во всех официальных турнирах. Ничьих при этом только две — с «Кристал Пэлас» (2:2) и «Челси» (1:1).

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