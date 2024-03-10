«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» по угловым за 2.04.

«Событие колоссального масштаба – Клопп и Пеп Гвардиола играют между собой. Разумеется, эта игра не определит чемпиона в Англии, но она точно окажет серьёзное влияние на эту самую чемпионскую гонку с точки зрения психологии. Территория «Ливерпуля» очень опасна для «Сити» с точки зрения куража.

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«Манчестер Сити» обладает большим классом, и если говорить о классовой победе, то здесь преимущество на стороне Пепа Гвардиолы и компании.

Я бы не лез выбирать стороны, поэтому я бы нырнул в угловые. Мне кажется, что «Сити» – команда, которая в последних пяти матчах забирает эти корнеры в большом количестве и в этом матче сможет это сделать. Их атаки быстрые, резкие, фланговые, и они таят в себе огромное количество угроз. Поэтому мне кажется, что угловых будет в достатке в этой игре, и я думаю, что «Манчестер Сити» в этом компоненте превзойдёт своего соперника. Так что П2 по угловым – моя ставка», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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